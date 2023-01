Cosa è successo a Lorenzo Sonego e perché si è ritirato contro Medvedev ad Adelaide

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione del primo turno del torneo ATP 250 di. Nel corso del durissimo confronto con il russo Daniil(attuale numero 7 del ranking, ma ex numero 1 al mondo), il piemontese non è riuscito a concretizzare ben nove palle set avute nella prima frazione (sei nel decimo e tre nel dodicesimo game) e ha poi perso al tie-break per 8-6. Nel secondo parziale, invece, l’azzurro ha accusato un dolore al braccio destro.ha così deciso di non sollecitare ulteriormente l’arto e di non sforzare il proprio fisico in un match di inizio stagione, optando saggiamente per il ritiro. Il nostro portacolori ha pensato indubbiamente agli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena dal 16 al 29 gennaio sul ...