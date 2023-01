Coronavirus | Tajani smonta le proteste della Cina sull’obbligo dei tamponi | «Nulla di offensivo»

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il titolareFarnesina interviene sugli attriti diplomatici tra Pechino e i Paesi europei che hanno introdotto l’obbligo di test ai passeggeri di voli provenienti dalla. L’alta incidenza di contagi dain Estremo Oriente ha portato ad aumentare i controlli, anche con lo scopo di sequenziare eventuali varianti non ancora diffuse nel nostro continente. «Mi sembrano misure normalissime. Lo fanno tanti cinesi ma anche tanti italiani provenienti dalla. È a tutelasalute fare un tampone, non hadi. È un provvedimento normale per evitare che si diffonda il Covid», sottolinea Antonio. Parlando ai microfoni di Oggi è un altro giorno, su Rai 1, il ministro degli Esteri spiega che «non c’è nessun ...

Agenzia ANSA

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, interviene cosi', a 'Oggi ... visto che ilsi e' diffuso purtroppo dalla Cina, abbiamo il diritto e il dovere di ...L'alta incidenza di contagi dain Estremo Oriente ha portato ad aumentare i controlli, ... È un provvedimento normale per evitare che si diffonda il Covid ", sottolinea Antonio. ... Pechino: 'Inaccettabili i test Covid sui viaggiatori provenienti dalla Cina'. Tajani: 'Nulla di offensivo' La società britannica di analisi mediche Airfinity stima in 11.000 il numero dei decessi giornalieri in Cina per il Covid-19 e in 1,8 milioni i contagi giornalieri, prevedendo entro la fine di aprile ...Milano, 3 gen. (LaPresse) - "Abbiamo chiesto come governo italiano all'Iran di interrompere le esecuzioni e di aprire un dialogo con le donne e i manifestanti ...