Corea del Nord | la svolta tattica di Kim Dalle minacce nucleari al calendario - propaganda

Adnkronos

Il 2023 inizia con nuove promesse sulla produzione di missili balistici da parteleader nordcoreano, mentre Seul annuncia esercitazioni congiunte con gli ...... rendendola monopolio di Stato: ogni maggiorenne può coltivare, acquistare e consumare, ma deve essere iscritto in un apposito albo InNord invece l'uso è libero: non è considerata una ... Corea del Nord, Seul: "Possibili esercitazioni nucleari con Usa" Il 2023 inizia con nuove promesse sulla produzione di missili balistici da parte del leader nordcoreano, mentre Seul annuncia esercitazioni congiunte con gli Usa ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...