Copa del Rey 2022 2023 | Rodrygo salva il Real Madrid contro il Cacereno | ok Valencia e Villarreal

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilevita la figuraccia a Caceres, in Extramadura, e con un gol dile merengues avanzano agli ottavi di finale delladel Rey. I blancos faticano tantoi dilettanti del, squadra di quarta divisione spagnola che si era preparata persino allenandosi in Nepal a questo appuntamento con la loro storia, ma nella ripresa ci pensa il talento brasiliano a togliere le castagne dal fuoco ad Ancelotti, che aveva scelto una formazione rimaneggiata ma pur sempre dieci volte più forte rispetto ai padroni di casa, che su un terreno di gioco d’altri tempi e in un’ambiente caldissimo hanno giocato una gran partita. Nelle altre sfide della serata, tutto facile (o quasi) per il Villar: la squadra di ...

La partita Cacereno - Real Madrid di Martedì 3 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi di finale della Rey CACERES - Mercoledì 3 gennaio allo Stadio Principale di Caceres andrà in scena Cacereno - Real Madrid , gara valida per i sedicesimi di finale della Rey; calcio di inizio alle ... Copa del Rey, Real Madrid agli ottavi: ma che fatica con il Cacereno Dopo Valencia e Villarreal anche l'Espanyol vola agli ottavi di finale di Copa del Rey. Successo ai tempi supplementari contro il Celta Vigo dopo l'1-1 nei tempi regolamentari per i Periquitos, che si ...Valencia e Villarreal si sono qualificati per gli ottavi di finale della Coppa del Re. La squadra allenata da Rino Gattuso si è imposta per 3-0 sul campo del La Nucia, squadra della Comunità Valencian ...