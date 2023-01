Cop15 | storico accordo per proteggere la biodiversità

(Di martedì 3 gennaio 2023) MONTREAL – A Montreal, in Canada, si è tenuta la, la Conferenza delle Nazioni Unite sulla. Nel corso della Conferenza che ha visto la partecipazione di delegati di 195 Paesi, è stato raggiunto un importanteche fissa gli obiettivi globali pere ripristinare la natura, garantire un uso sostenibile e stimolare gli investimenti in green economy. Lodenominato “Quadro Globale per laKunming-Montreal”, comprende 4 obiettivi principali e 23 traguardi o target da raggiungere entro il 2030 per arrestare e ove possibile invertire la perdita di. Tra gli obiettivi fissati vi sono: 1) ridurre di 500 miliardi di dollari all’anno i sussidi governativi dannosi per la natura; 2) rigenerare ...

