Convocati Sampdoria | Nuytinck e Lammers subito disponibili

(Di martedì 3 gennaio 2023) La lista deidellacontro il Sassuolo: molte le assenze, ma ci sono anche i neo acquisti Laha reso noti iin vista del match di Serie A contro il Sassuolo, in programma mercoledì 4 gennaio tra le mura del Mapei Stadium. Assenti, oltre allo squalificato Filip Djuricic, gli infortunati Omar Colley, Andrea Conti, Manuel De Luca, Fabio Quagliarella, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri e Harry Winks. Prima chiamata per Bram, Same Flavio Paoletti. Ecco l’elenco completo. Portieri: Audero, Contini, Ravaglia. Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Murillo, Murru,, Villa. Centrocampisti: Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Gabbiadini, ...

