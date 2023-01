Convocati Monza | Palladino ritrova Pablo Marì in campionato

Viola News

... assenti Gollini, Mandragora, Zurkowski, Nico Gonzalez e Sottil Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista deiper la sfida di domani con il. Assenti Gollini, ...Raffaele Palladino ha diramato l'elenco deidel suoin vista della sfida contro la Fiorentina che apre il 2023 della Serie A dei brianzoli, capaci di chiudere in crescendo l'anno appena trascorso e ampiamente in zona salvezza. ... Fiorentina-Monza, i convocati: out Gollini, c’è Castro. Che segnali sul mercato Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Al termine della rifinitura mattutina al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, Mister Palladino ha convocato 26 giocatori per Fiorentina-Monza, gara della sedicesima giornata di Serie A, ...