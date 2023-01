Convocati Bologna | le scelte di Motta per la Roma | sette le assenze!

(Di martedì 3 gennaio 2023), ledi Thiagoin vista della trasferta di domani in casa della: la lista al completo Thiago, tecnico del, ha diramato la lista deiper la trasferta di domani in casa dellagli assenti: Vignato e Kasius (in vendita), oltre agli infortunati Barrow, Bonifazi, De Silvestri, Bardi e Zirkzee. Portieri: Skorupski, Bagnolini.Difensori: Cambiaso, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia (25), Schouten, Soriano.Attaccanti: Arnautovic, Orsolini, Sansone, Raimondo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

