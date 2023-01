Contro l’artrite | lo sport è un toccasana

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 gennaio 2023) La Società Italina di Reumatologia organizza, dal 2019, una manifestazioneiva chiamata SiRun “Corriamo insiemele malattie reumatologiche”: dieci chilometri di corsa, o quattro di passeggiata, per le vie di Rimini in occasione del congresso nazionale annuale. Obiettivo: promuovere l’attività fisica tra i pazienti colpiti da malattie reumatologiche. Abbiamo chiesto alla dottoressa Marta Riva, responsabile dell’ambulatorio di Reumatologia di Humanitas Gavazzeni, quanto influisce lonel percorso di cura dei pazienti reumatici. Dottoressa Riva, perché è importante l’attivitàiva per le malattie reumatologiche? “L’attività fisica è indispensabile perché permette di mantenere un corretto peso corporeo, dal momento che essere in sovrappeso peggiora l’andamento di alcune malattie reumatologiche e ...