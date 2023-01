Contraccezione d' emergenza | la Fda statunitense specifica che la pillola del giorno dopo «non è abortiva»

la Repubblica

... che continua a pagare il carico di lavoro dell'pandemica. Proponiamo inoltre di ... Interventi anche nei consultori, promuovendo una campagna per la. Infine per garantire a ...Proprio per questo, si sta valutando lad'gratuita per tutte le donne in farmacia e screening gratuiti per le malattie sessualmente trasmissibili senza prescrizione medica, ... Contraccezione d'emergenza, la Fda cambia il bugiardino: non provoca aborto Il foglietto illustrativo del levonorgestrel è stato aggiornato dopo anni di ritardo, anche per sfuggire alla disinformazione pro-life e all'ondata di divieti seguita alla sentenza della Corte suprema ...Non ci sono evidenze scientifiche che il farmaco impedisca all'embrione l'attecchimento, anzi funziona prima della fecondazione. La decisione ...