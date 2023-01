Conte a Cortina è solo l’ultima scena del cinepanettone a cinque stelle

(Di martedì 3 gennaio 2023) C’è un’intrinseca coerenza nella scelta di Giuseppedi trascorrere le ferie invernali a, e va oltre l’automatica associazione fra ledel Movimento e quelle dell’hotel. Tutta la storia del suo partito, a ben guardare, altro non è che un lungo Natale a, uno di quei film vacanzieri che alleggeriscono il cuore del popolo e lo illudono, per immedesimazione, di poter incunearsi nel riccume, mescolandosi ai ceti alti pur mantenendo una schietta distanza grazie a una certa dose di dileggio un po’ cafone. La parabola politica del M5S, dalle mire eversive anti-scatoletta di tonno alla completa ma un po’ goffa inoculazione negli alti ruoli istituzionali, èun interminabilein un film dei fratelli ...

Corriere della Sera

G.: 'Era d'Ampezzo che non facevo una vacanza così'.... la scelta del leader Giuseppe, fervente fedele di Padre Pio diventato alfiere degli ultimi, di passare le vacanze invernali con la compagna Olivia Paladino in un hotel 5 stelle di. ... Conte in vacanza a Cortina, è polemica: "Parla di poveri e va in alberghi a 5 stelle" L’argomento è stato trattato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dal sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che ha aggiornato l’Assise spiegando: “La società Quadrilatero ha ...Tra gli investimenti più rilevanti, si evidenzia lo stanziamento di circa 500 mila euro per la manutenzione delle strade comunali. Essendo quasi ultimati i lavori per l’installazione della fibra ottic ...