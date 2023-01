Congresso Usa | il candidato dei Repubblicani McCarthy fallisce due votazioni per diventare speaker | non succedeva da un secolo esatto

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 57enne deputato repubblicano della California Kevinha fallito già dueper succedere a Nancy Pelosi comedelUsa, alla prima seduta dopo le elezioni di midterm. L’ultima elezione andata a vuoto risaliva al 1923, esattamente unfa. In entrambi i tentativi,– ex capogruppo del Gop – ha ottenuto solo 203 voti, 15 in meno dei 218 necessari all’elezione, a fronte dei 222 seggi: ad affossarlo una fronda dell’ala ultraconservatrice e “trumpiana” del partito, ormai in aperto dissenso con l’establishment. Alla prima votazione i 19 sostenitori del tycoon hanno votato in parte il“ribelle” Andy Biggs e in parte il deputato dell’Ohio Jim Jordan, per poi convergere al secondo giro su ...

AGI - Kevin McCarthy , come nelle previsioni, non ha ottenuto i voti necessari per essere eletto speaker della Camera delamericano. È la prima volta da cento anni che un candidato speaker non passa alla prima votazione. È ora atteso un secondo voto. Il repubblicano ha ottenuto solo 203 voti, diciannove voti ...Più giovane (età media 46 anni alla Camera e 50 al Senato) , più diversiificato (record di Latinos, primo senatore nativo in quasi due decenni) ma anche più diviso. Il nuovo, il 118., si è insediato oggi con la tradizionale cerimonia di giuramento, il benvenuto alle matricole e il primo nodo da affrontare dopo l'era dell'iconica Nancy Pelosi, riaccolta, in ... Ufo, il Congresso Usa ha approvato la legge che rileverà gli oggetti spaziali non identificati Il 118.esimo Congresso si è insediato oggi con la tradizionale cerimonia di giuramento – Il primo nodo da affrontare è staro quello della nomina del successore di Nancy Pelosi ...Kevin McCarthy è il leader politico del Partito Repubblicano alla Camera dei Rappresentanti Usa e, dopo la strettissima vittoria del Grand Old Party sul Partito Democratico nella parte bassa del Congr ...