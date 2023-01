Conferenza stampa Zanetti | «Non mi aspetto sorprese Caputo? Non gli chiedo i gol»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 gennaio 2023), l’allenatore dell’Empoli parla alla vigilia della sfida contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Paolo, allenatore dell’Empoli, ha così parlato inin vista del match con l’Udinese. RIPRESA – «Sicuramente è un’incognita per tutti, posso dire come l’abbiamo gestita noi. Non ci siamo mai fermati, anche mentalmente non abbiamo mai staccato la spina. Un tasto su cui ho battuto molto è stato quello della mentalità, così da non farci trovare sorpresi. La squadra ha sempre risposto, onorando al meglio tutte le amichevoli. Volevamo mantenere lo stato di forma, non minovità particolari sotto questoo anche mentalmente».– «Intantolo abbiamo voluto fortemente, ...