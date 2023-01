Conferenza stampa Pioli | «Per lo Scudetto servono più di 85 punti»

(Di martedì 3 gennaio 2023), il tecnico rossonero parla alla vigilia del match contro la Salernitana: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del Milan, è intervenuto inalla vigilia della sfida di Serie A contro la Salernitana. RIPRESA – «Siamo in una situazione anomala, abbiamo giocato solo una parte del girone d’andata, la cosa più importante è ripartire bene domani, abbiamo chiuso l’anno con una vittoria vogliamo ripartire al meglio». RIENTRO INFORTUNATI – «Abbiamo recuperato giocatori importanti e credo che la settimana prossima ne recupereremo altri, abbiamo lavorato su 3-4 situazioni tattiche. Giroud e Theo? Li ho trovati bene mentalmente e fisicamente i giorni di riposo gli hanno fatto bene e sono disponibili per domani». COME STA LA SQUADRA – ...

Il Cagliari presenta Ranieri, la conferenza stampa E' la prima vigilia di campionato dell'anno in casa Lecce, dove il tecnico Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di ...In conferenza: «Pogba sta correndo, per ora il ginocchio non dà fastidio, tra 15-20 giorni potrà rientrare. Il Napoli è nettamente favorito ma ci sono tanti punti» Il tecnico della Juventus, Massimili ...