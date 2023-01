Conferenza stampa Lecce-Lazio | Sarri | “Immobile in grande crescita”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Torna inda Formello Maurizio, alla vigilia della partita di campionato, match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Il tecnico biancoceleste, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di avviarsi in trasferta allo Stadio Via del Mare didomani alle 16:30. I padroni di casa hanno ottenuto la prima sequenza di vittorie consecutive dopo un aver passato un periodo difficile, ed ora ilsi trova otto punti sopra la zona retrocessione. Laspera di iniziare allaquesto 2023 soprattutto grazie alla ripresa completa dell’attaccante Ciroin ...

L'Unione Sarda.it

... vicecapogruppo pentastellata, "invece di minacciare querele e invitare laall'autocensura", ...ddl sull'Autonomia la consiglio dei ministri senza passare prima per il parlamento e la...Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, inalla vigilia del big match contro ... Il Cagliari presenta Ranieri, la conferenza stampa Con la conferenza stampa nella “Sala Ovale” del Comune di Messina si è alzato il sipario sulla 13^ edizione dell’evento podistico, organizzato dalla Polisportiva Odysseus sotto l’egida della FIDAL. Do ...Il tecnico italiano in conferenza stampa ha ribadito quale sia la sua posizione nei confronti del club e di come stia portando avanti un progetto condiviso.