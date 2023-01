Conferenza stampa Italiano | «Domani un’altra assenza Mercato? Il vantaggio è che »

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 gennaio 2023), interviene il tecnico della Fiorentina alla vigilia del match con il Monza: la sua analisi Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista del match contro il Monza. CASTROVILLI – «Abbiamo recuperato un ragazzo che ha sofferto tanto. Sono felice per lui. Sta bene, il ginocchio a guarito. Gaetano deve solo ritrovare la condizione. Sto cercando piano piano di rimetterlo in moto». AMRABAT – «Fa piacere vedere un nostro calciatore ricevere tanti apprezzamenti. Al mondiale ha dimostrato il suo valore contro campioni assoluti. Sofyan è tornato carico, e in quella zona del campo abbiamo avuto la conferma che può fare veramente la differenza». GONZALEZ, SOTTIL – «Aspettiamo il rientro del nostre frecce di valore. Nico tra qualche ...