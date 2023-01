Conferenza stampa Alvini | «Juve forte ma noi daremo il massimo»

(Di martedì 3 gennaio 2023), l’allenatore della Cremonese presenta alla vigilia il match casalingo contro lantus Massimiliano, allenatore della Cremonese, ha parlato inalla vigilia della partita alla ripresa contro la. COME STA LA SQUADRA – «Dal punto di vista fisico la squadra ha lavorato, ma oggi lo possono dire tutti. Nel mese passato abbiamo cercato di migliorare i nostri difetti della prima parte di campionato, sia a livello difensivo che offensivo. Un percorso lungo, di grande lavoro. La squadra è consapevole che può permettersi gli errori della prima fase, e anche mentalmente abbiamo lavorato. Siamo consapevoli, c’è poco da fare come discorsi, vogliamo concentrarci sul campo. Nelle ...

L'Unione Sarda.it

...mancano di basi scientifiche e alcune pratiche eccessive sono ancora più inaccettabili' ha detto ai giornalisti la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning durante unaa ...Oltre al presidente dellaepiscopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing , si ... Rainer Maria Woelki , arcivescovo di Colonia, come annunciato in un comunicatoufficiale della Dbk. Il Cagliari presenta Ranieri, la conferenza stampa Mentre è in corso la conferenza stampa di presentazione di Lecce - Lazio, emerge una notizia riguardante Luis Alberto. Maurizio Sarri infatti dovrà fare a meno del centrocampista per ...“L’Inter è una squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. Il tecnico partenopeo: "Siamo consapevoli di ciò che sappiamo fare in campo, su questo svilupperemo le prossime gare" ...