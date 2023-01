Conferenza stampa Allegri | «Serve rispetto della Cremonese Pogba? In 15 giorni…» – VIDEO

(Di martedì 3 gennaio 2023), l’allenatoreJuventus parla alla vigilia del match contro la: le dichiarazioni Massimiliano, allenatoreJuventus, ha parlato inalla vigilia del match con la. CHE SECONDA PARTE DI STAGIONE SARA’ – «Buon anno a tutti innanzitutto. Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l’altro con una partita complicata perché lanelle ultime due partite in casa non ha subito gol. Col Napoli ha fatto una partita tosta, ha preso 4 gol alla finepartita. Tira molto in porta, crossa molto, è aggressiva. Dobbiamo averee umiltà, è la ripresa e sarà una partita ...

Allegri, l'allenatore della Juventus parla alla vigilia del match contro la Cremonese: le dichiarazioni Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato inalla ...