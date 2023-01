Conferenza di Nicola Feruglio “Pasolini | la morte del corpo e della poesia”

Milan News

... che prenderà il via domani al Palazzetto dello Sport di Darfo Boario Terme, è stata la... Giovanna Sassi, competition director Cev, Dario Colossi, sindaco di Darfo Boario Terme,...Si terra' domattina, 3 gennaio alle ore 11.00, lastampa di presentazione del candidato alla presidenza della Regione Lazio, Francesco ... Claudio Fazzone (Fi), Claudio Durigon (Lega),... Salernitana, alle 11 la rifinitura pre Milan. Subito dopo la conferenza di Nicola È stata presentata questa mattina (venerdì 30 dicembre) nel corso di una conferenza stampa la mappa generale dello studio di fattibilità relativo alla nuova rotatoria prevista dall'amministrazione com ...La guerra in Ucraina, la pandemia di Covid e l'appello ai giovani per il futuro del Paese: questi i principali temi toccati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo tradizionale di ...