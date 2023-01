Confcommercio | bene turismo low cost | male commercio tradizionale in attesa dei saldi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Un 2022 tra luci e ombre.ilcon un aumento del 10% rispetto al 2019 anche se manca quello di fascia alta, pesanti ancora i problemi per ilcon iin arrivo il 5 gennaio che non risolvono i problemi strutturali. Incide anche il cambiamento climatico sia suii che sulle scelte che danneggiano l’abbigliamento per l’eccesso o caldo. I circa ventimila pubblici esercizi di Napoli e provincia raggiungono un fatturato di circa mezzo miliardo di euro. Incremento di presenza nel periodo natalizio del 10 % rispetto ai dati del 2019. La delocalizzazione sarebbe una importante opportunità di ampliare l’offerta per le imprese ma servono sinergie istituzionali e incentivi”. Questo in sintesi il quadro indicato dal presidente di ...

Confcommercio on-line

... ma èricordare che i saldi seguono regole precise. Ad esempio come quella della restituzione ...a fare acquisti approfittando degli sconti - spiega il presidente di Federmoda -...stima che saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping dei ... se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, saràcomunicarlo ... Sangalli: “bene i conti pubblici, ma per le imprese si è fatto troppo ... In città, in provincia e in Lombardia si dovrà attendere ancora qualche giorno. Saldi invernali al via domani in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d’Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutt ...Natale 2020 era stato trascorso in zona rossa, nel 2021, invece, sono stati 4,4 milioni (dati Fipe) gli italiani che, con green pass rafforzato e mascherine, hanno deciso di pranzare o cenare “fuori”, ...