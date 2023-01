Comune di Valle Castellana | Concorso per 2 Autisti Scuolabus

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Esecutore Tecnico Operaio Autista, si tratta di Personale inquadrato in categoria B. Per queste Posizioni viene offerto contrato a tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale 83,33%. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura a tempo determinato (dodici mesi) e parziale (83,33%) del seguente profilo professionale: due posti di esecutore tecnico - operaio - autista, categoria B, posizione economica B3. Scadenza termine presentazione domande: quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ...

Virgilio

... con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Point Savona, con la collaborazione deldi ... Intercomunale Cagno (Co), Granda Cuneo, PlayAsti, Roero Vezza d'Alba (Cn), Gs Pino (To),Belbo ...... dopo la partenza anticipata in Sicilia e Basilicata il 2 gennaio e ind'Aosta oggi. ... in caso di difficoltà, a contattare l'ufficio di Polizia Municipale del. Non è invece obbligatorio ... Comune di Giffoni Valle Piana: assunti 3 nuovi vigili a tempo indeterminato Dopo anni di lento miglioramento torna a peggiorare la qualità dell'aria in provincia di Frosinone. Il 2022 si è chiuso, infatti, con dati peggiori rispetto al 2021. Tutte ...Il Comune di Melizzano in campo, insieme alle Guardie Ambientali D’Italia, per tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale del centro sannita. La ...