Comune di Sora | Concorso per 7 Agenti Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Agente di, il Personale selezionato sarà assegnato al settore, é previsto inquadramento in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica che ildiindicepubblico, per esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di, categoria giuridica C, posizione di accesso C1 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali da assegnare al settore...