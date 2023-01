Compie 40 anni l’album “Vado al massimo” di Vasco Rossi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 gennaio 2023) Milano. «Per la critica, o eri cantautore o eri pop: per questo pensavo a un rock popolare, anche se ero cresciuto con i cantautori; Battisti, De Gregori, Guccini, De André o Gaber erano troppo avanti, il nuovo anche perfetto in tutto: sono cresciuto con loro, poi ho trovato il mio stile ma sono figlio loro». È un passo dell’inedito libro cartonato e a colori contenuto in “al40th Rplay Special Edition” diche Carosello Records, storica etichetta di, ha pubblicato in una speciale riedizione rimasterizzata del rivoluzionario disco del 1982 in occasione del quarantesimoversario che contiene, oltre alla title track, brani straordinari come “Ogni volta”, “Canzone”, “Splendida giornata”, “La noia”. La special edition include il cd, il vinile, un inedito ...