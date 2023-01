Como – Citta | info biglietti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Attiva la prevendita per la garadella in programma lunedì 26 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Sinigaglia.Ipossono essere acquistati, fino alle ore 15:00 di lunedì 26 dicembre, sul sito vivaticket o nei punti vendita Vivaticket. Clicca QUI per acquistare on-line. Il giorno gara sarà possibile acquistare ipresso la biglietteria al cancello 12 dello stadio, che rimarrà aperta dalle ore 12:30 alle ore 15:30 (salvo esaurimento). I tifosi ospiti potranno acquistare isolo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta.La vendita deiper il Settore Ospite terminerà alle ore 19.00 di domenica 25 dicembre. SETTORE OSPITI Per i supporters ospiti che raggiungeranno ...

QuiComo

Passato qualche giorno, si può rileggere con calma l'intervista rilasciata a La Provincia dal sindaco diAlessandro Rapinese per la fine dell'anno. Un tale concentrato di mancato rispetto per le opposizioni al confine con il disprezzo e torsioni della realtà (conditi da qualche letterale invenzione, ...tornando a Nord, grande interesse per le località situate sul Lago di, tra cui Menaggio, Cernobbio e Bellagio;. chi ama la montagna sceglie Cortina d'Ampezzo e, in generale tutto il Passo di ... Como, la città turistica che non parla inglese: incomprensioni alla funicolare Passato qualche giorno, si può rileggere con calma l’intervista rilasciata a La Provincia dal sindaco di Como Alessandro Rapinese per la fine dell’anno. Un tale concentrato di mancato rispetto per le ...Il caso Il giovane cittadino tunisino ieri mattina si è presentato a Como per la regolarizzazione dei propri documenti ma nei suoi confronti c’era un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribuna ...