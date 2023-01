Come tornare in forma con Ketovis

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023) La condizione di sovrappeso e obesità si rivela per chi ne soffre non solo spiacevole ma talvolta persino invalidante, tanto a livello fisico che emotivo, relazionale e di autostima. Oggi sono diverse le soluzioni che si rivelano utili per combatterla e tra le più interessanti ne troviamo una proposta da Etapharma: una giovane azienda del Made in Italy specializzata in prodotti per il benessere e la cura della persona. Il trattamento in questione si chiamaed è un protocollo alimentare della durata di dieci giorni i cui effetti sono pressoché analoghi a quelli del digiuno, a differenza del quale consente però di alimentarsi regolarmente. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sufunziona e in quando è indicato Per quali problematiche è indicato:è stato ideato per aiutare a contrastare molteplici ...