“Come sarà trattato Benedetto XVI” Spifferata sui funerali | la cerimonia inedita

(Di martedì 3 gennaio 2023) La celebrazione eucaristica per le esequie del Papa emeritoXVI, prevista giovedì 5 gennaio alle 9:30 sul sagrato della Basilica di San Pietro, «grosso modo ricalca quella riservata a un sommo Pontefice». Con, ovviamente, alcune modifiche e adattamenti. A precisarlo è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. «La base è quella - ha sottolineato - con alcuni elementi originali, adattamenti dovuti alla particolarità della situazione, e altri mancanti, propri del Pontefice regnante». Tra questi la supplica finale della diocesi di Roma e delle Chiese Orientali previste nei riti che chiudono idell'Ultima Commendatio (Ultima raccomandazione) e della Valedictio (Commiato). Diverse saranno poi le letture, non quindi quelle previste dal Lezionario per le messe rituali. La Prima lettura«Dal ...

