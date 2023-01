Come il governo Meloni vuole ostacolare l’attività delle navi Ong

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 gennaio 2023) È l’ultimo giorno del 2022 quando la nave Ocean Viking, dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee, attracca nel porto di Ravenna. A bordo ci sono centotredici persone, recuperate in mezzo al Mediterraneo da un gommone strapieno, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Tra loro ventitré donne e una trentina di minori non accompagnati, in fuga dalla Libia. Dei tre bambini a bordo, il più piccolo ha solo diciotto giorni. Sua madre, appena maggiorenne, ha preso il mare con il neonato dopo più di un anno di prigionia. Ravenna, per la precisione Porto Corsini, non è certamente una località nota alle cronache per gli sbarchi di migranti. Cosìnon lo sono Genova, Ancona, Olbia, Trieste. Non lo è Livorno, porto assegnato alleSea Eye (dell’omonima Ong), e Life Support, di Emergency. Non lo è nemmeno La Spezia, città ligure inizialmente ...