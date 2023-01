Come è morto Ken Block | addio al pilota di rally | aveva 55 anni

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ken. Ci ha lasciati a seguito di un incidente in motoslitta.solamente 55. Il decesso è avvento sulle nevi dello Utah, negli Stati Uniti. Un incidente gravissimo, che gli è costato la vita. Dopo la sua morte Ken lascia un’intera famiglia nella tristezza e nelle disperazione, sua moglie con i suoi tre figli. Kenera un famosissimod’auto, rinomato e conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari esibizioni nella serie Gymkhana, dove lo si poteva ammirare mentre era alla guida di super bolidi modificati, regalando sempre al suo pubblico splendide acrobazie. Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero:38enne Kenal grande ...

Moto.it

Il dolore della comunità per la morte di Luca Sangiovanni La famiglia Sangiovanni è molto nota in città, e sono tanti quelli che oggi lo ricordano sui socialun ragazzo buono e volenteroso che '...... secondo Netflix, Ginny deve capireconvivere con la consapevolezza che sua madre è un'assassina. Ora che sa che Kenny, il suo patrigno, non èper cause naturali, Ginny deve fare i conti ... È morto Ken Block: fatale un incidente in motoslitta Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...(Adnkronos) – Addio a Fred White, il batterista degli Earth, Wind & Fire: ha contribuito ai ritmi di successi indimenticabili della leggendaria band funk come “September”, “Let’s Groove”, “Shining Sta ...