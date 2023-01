Colleferro Incidente su Via Latina in direzione Artena | appena fuori città Coinvolti due furgoni Due persone trasportate in ospedale

ciociariaoggi.it

...sono rimasti feriti in unstradale che si è verificato oggi pomeriggio a Paliano, sulla via provinciale Palianense. Due sono stati ricoverati a Roma e gli altri all'ospedale di. ...Un pensiero non può non andare a Francesca Colacicchi, vittima di quell'incrocio nell'... Fatto sta che mentre a Nord () e Sud (Ferentino) di Anagni sono state realizzate rotatorie a ... Paliano, Incidente sulla Palianense, feriti quattro giovani Una Fiat 500, per ragioni ancora da accertare, è uscita di strada ribaltandosi. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Due feriti sono gravi ...Un grave incidente si è verificato sulla strada Palianese, all'altezza del bivio per il bosco di Paliano. Sono rimasti feriti quattro ragazzi a bordo di una Fiat 500, i quali si ...