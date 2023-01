Close | esce al cinema il film che ha conquistato il Festival di Cannes - Magazine - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Opera seconda del belga Lukas Dhont, ha vinto il Gran premio della giuria ed è stato recensito con toni entusiasti: nelle sale dal 4 ...LO scopo del regista è dunque quello di capire in che maniera rapportarsi all'altro cercando il proprio posto nel mondo per cuiche, in questo senso, si propone come un profondo e toccante ... Close, esce al cinema il film che ha conquistato il Festival di Cannes Opera seconda del belga Lukas Dhont, ha vinto il Gran premio della giuria ed è stato recensito con toni entusiasti: nelle sale dal 4 gennaio ...Arriva nei cinema italiani il 4 gennaio il film di Lukas Dhont “Close”, Grand Prix speciale della giuria all’ultimo festival di Cannes, ora candidato a quattro Golden Globe. Racconta l’amicizia tra du ...