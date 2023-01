Claudio Baglioni sta male | concerti rinviati

MilanoToday.it

Il 3 gennaio 2023aveva in programma di esibirsi al Teatro Sociale di Como, ma l'evento è stato rinviato L'articolo, rinviato il concerto del 3 gennaio: ecco quando sarà proviene da ...ROMA - Sono stati riprogrammati a febbraio e marzo i concerti diprevisti a VARESE, COMO e LUGANO, posticipati a causa di uno stato influenzale dell'artista. Queste le nuove date: 21 febbraio 2023: VARESE - TEATRO DI VARESE (recupero del 2 gennaio ... Claudio Baglioni sta male: rinviati tutti i concerti in Lombardia Verrà recuperato il concerto del 3 gennaio al Teatro Sociale, annullato per l’influenza dell’artista Sarà recuperata il 27 febbraio prossimo la data del tour “Dodici note solo bis” di Claudio Baglioni ...ROMA - Sono stati riprogrammati a febbraio e marzo i concerti di Claudio Baglioni previsti a VARESE, COMO e LUGANO, posticipati a causa di uno stato ...