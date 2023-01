Claudio Baglioni sta male | annullati i concerti | la situazione | cosa sta succedendo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Le date deidia Varese, Como e Lugano di questa settimana sono state modificate. I problemi di salute di, secondo l’ufficio stampa di Friends and Partners, hanno reso necessario lo spostamento.stastaHa sofferto di una forte influenza che lo ha costretto a rimanere a letto. Iriprogrammati per febbraio e marzo, anziché per gennaio, sono i seguenti: Varese, 21 febbraio; Lugano, 6 marzo; Como, 27 febbraio; 4 febbraio a Varese. Chi ha acquistato un biglietto per una delle date che sono saltate per i problemi di salute del cantante potranno essere validi nelle date sostitutive. L'articolo proviene da The Social Post.

MilanoToday.it

è ancora influenzato e le date lombarde del suo tour, già posticipate per l'insorgere dell'influenza, sono state rinviate. A comunicarlo lo staff di Friends and Partners, in una nota ...Forfait obbligatorio. Sono stati riprogrammati a febbraio e marzo i concerti diprevisti a Varese, Como e Lugano per questa settimana. La decisione, ha fatto sapere l'ufficio stampa di Friends and Partners, si è resa necessaria per lo stato di salute del cantante. Claudio Baglioni sta male: rinviati tutti i concerti in Lombardia Una festa della Befana da concludere cantando Claudio Baglioni. I Qpga, band che omaggia il cantautore romano dell’amore suona il 6 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di m ...Una passeggiata raccontata sulle tracce di entità sovrannaturali, ipnotisti, spiritismi, medium ed esperimenti medianici. Un’indagine storico – antropologica che, tra scientismo e credenza , ripercorr ...