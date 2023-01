Classifica Tour de Ski femminile 2023 | Frida Karlsson si issa al comando

(Di martedì 3 gennaio 2023)DE SKISWE 56:06 2 WENG Tiril Udnes NOR +0:20 3 KALVAA Anne Kjersti NOR +0:20 4 NISKANEN Kerttu FIN +0:41 5 HENNIG Katharina GER +1:23 6 WENG Lotta Udnes NOR +1:39 7 PARMAKOSKI Krista FIN +1:43 8 BRENNAN Rosie USA +1:45 9 WENG Heidi NOR +1:59 10 SLIND Astrid Oeyre NOR +2:0431 GANZ Caterina ITA +4:0032 COMARELLA Anna ITA +4:0149 DI CENTA Martina ITA +5:2350 PITTIN Cristina ITA +5:40RIT SANFILIPPO Federica ITA WDRIT MONSORNO Nicole ITA WD Foto: LaPresse

Azzurri in difesa, Klaebo imbattibile. La terza tappa delde ski, nell'ambito della Coppa del Mondo di sci di fondo, a Oberstdorf esalta ancora l'asso ... e sul leader dellagenerale ... Classifica Tour de Ski 2023: Klaebo a caccia del tris, Pellegrino secondo La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Doppio primato per Frida Karlsson. La svedese, in un colpo solo, si porta a casa sia la vittoria nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Oberstdorf, terza tappa del Tour de Ski, ch ...