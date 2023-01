Classifica Tour de Ski 2023 | Klaebo a caccia del tris | Pellegrino sesto

(Di martedì 3 gennaio 2023)DE SKI MASCHILEJohannes Hoesflot NOR 49:27 2 GOLBERG Paal NOR +0:37 3 KRUEGER Simen Hegstad NOR +0:40 4 TOENSETH Didrik NOR +0:57 5 HALFVAON Calle SWE +1:116Federico ITA +1:13 7 HOLUND Hans Christer NOR +1:17 8 POROMAA William SWE +1:23 9 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:31 10 SKAR Sindre Bjoernestad NOR +1:3313 DE FABIANI Francesco ITA +1:5625 NOECKLER Dietmar ITA +2:4236 BARP Elia ITA +3:2342 VENTURA Paolo ITA +3:3845 SALVADORI Giandomenico ITA +3:4558 GRAZ Davide ITA +4:1360 MOCELLINI Simone ITA +4:1861 TICCO Giovanni ITA +4:1977 ABRAM Mikael ITA +13:06 Foto: LaPresse

OA Sport

