Clamoroso ritorno in Italia | chi può ribaltare la Serie B

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilin panchina di Claudio Ranieri potrebbe non essere l'unico pezzo di nostalgia in questo inverno cagliaritano. Il tecnico, infatti, avrebbe clamorosamente deciso di riportare in Sardegna Radja Nainggolan, 34enne centrocampista dell'Anversa. L'ex stella della Roma non fa più parte dei piani del club belga (che gli permetterà di liberarsi da parametro zero in questa sessione di mercato) e potrebbe dunque concretizzarsi la sua quarta esperienza in rossoblù. Il Cagliari, dopotutto, è la squadra che ha lanciato Nainggolan nel calcio dei grandi, con cinque meravigliose stagioni dal 2010 al 2014, e riaccolto due volte dopo la complicata esperienza all'Inter, prima nel 2019/20 e poi da gennaio a giugno 2021. Ilnella sua città di nascita, appunto Anversa, pareva la fine della sua storia d'amore con Cagliari e la Sardegna, e invece la ...