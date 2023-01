Cisgiordania | palestinese 15enne ucciso durante scontri

Agenzia ANSA

Un palestinese di 15 anni, Adam Ayad, è rimasto ucciso oggi nel campo profughi di Deheishe (Betlemme) durante scontri fra dimostranti e reparti dell'esercito israeliano entrati per catturare un ricercato. Il neo ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra, ha dichiarato: "È il posto più importante per il popolo di Israele". L'Autorità Nazionale Palestinese ha definito l'azione "una provocazione".