tvsvizzera.it

Secondo un nuovo, l'ondata di infezioni da Covid che ha attraversato lapotrebbe aver già raggiunto il picco in alcune delle più grandi città del Paese, tra cui Shanghai e Pechino. Lo riporta la Cnn. L'...Secondo un nuovo, l'ondata di infezioni da Covid che ha attraversato lapotrebbe aver gi raggiunto il picco in alcune delle pi grandi citt del Paese, tra cui Shanghai e Pechino. Lo riporta la Cnn. L'... Cina: studio, raggiunto picco ondata Covid nelle principali città Ferma condanna per le misure di sicurezza adottate da alcuni paesi – fra cui l’Italia – contro la diffusione del virus dal Paese asiatico ...Le restrizioni adottate nei confronti di chi arriva dal gigante asiatico, dichiara il governo cinese, mancano di "basi scientifiche e alcune pratiche sono inaccettabili" ...