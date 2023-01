(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 2022 è stato da incubo, la speranza è che questo sia l’anno della rinascita per. Il colombiano la scorsa stagione è stato a lungo ai box a causa di una tragica caduta che gli ha messo a repentaglio anche la carriera. Ora è tornato in bici, ha riassaggiato le gare e vuole provare a togliersi di nuovo qualche soddisfazione. Il corridore della Ineos Grenadiers ha scelto ilper questa annata. Il grandesarà la corsa che lo ha portato più in alto in carriera: ilde, gara vinta nel 2019. La stagione partirà, come annunciato da tempo, dall’Argentina: Vuelta a San Juan dal 22 al 29 gennaio. Poi due corse Worlda marzo: Parigi-Nizza e Volta a Catalunya. Da lì una pausa per guardare all’estate e preparare ...

OA Sport

Giunta alla sua 21esima edizione, la rassegna è inper domenica 26 marzo 2023 e dunque rappresenterà, nel calendario italiano, una delle ...dove una decina di giovani promesse del...Un 2023 ricco di eventi sportivi : calcio, basket, tennis,, motori ma non solo. Ci si accinge a vivere altri 12 mesi di grandi manifestazioni di sport:... inil 18 a Riyadh la ... Ciclismo: il programma del 2023 di Egan Bernal. Obiettivo Tour de France Il corridore della Ineos Grenadiers ha scelto il programma per questa annata. Il grande obiettivo sarà la corsa che lo ha portato più in alto in carriera: il Tour de France, gara vinta nel 2019. La ...I Superman della Tuscia sono pronti ad affrontare con il massimo impegno il 2023. Si allenano anche in questi giorni per preparare la stagione e hanno come punto di riferimento è ...