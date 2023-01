Ciclismo | i giovani in cui l’Italia spera per un salto di qualità nel 2023

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nonostante il 2022 sia stato un anno in cui il movimento delitaliano ha centrato tante soddisfazioni, tra pista, strada al femminile ed una piccola rinascita nella mountain bike, il settore che continua a dare i segnali più preoccupanti è quello che per anni, decenni, è stato il vero e proprio motore delle due ruote in Italia. Stiamo parlando ovviamente delsu strada maschile, fiore all’occhiello dello sport italiano in tempi ormai lontani, disciplina che produceva campioni e che accendeva i cuori delle folle, ed ora invece fermo ad annaspare in una mediocrità da cui si fa fatica ad uscire. Sia chiaro,in qualche modo rimane uno dei paesi di riferimento per il, vuoi per le tante corse di primaria importanza che qui vengono ospitate, vuoi perché comunque la quantità di corridori ...