Ci raccontano che nel 2030 l' Ilva sarà bellissima senza dirci però come sarà il 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) “si fa a passare da 3,7 milioni di tonnellate di acciaio prodotte a 5,7 milioni?” Chiedeva il 1 giugno 2022 Rocco Palombella segretario generale della Uilm. “Sono infondate le voci che non arriveremo a quella cifra” rispondeva l’amministratore delegato Lucia Morselli. L’obiettivo di 5,7 milioni di tonnellate nell’anno in corso era stato presentato dall’azienda a sindacati e governo il 10 marzo 2022 nelle slide “confidenzial” (ma che noi abbiamo visionato) sulle Previsioni 2022. Ma tra Palombella e Morselli, dopo 7 mesi, possiamo dire che ha avuto ragione il primo, e nel 2022ha prodotto poco più di 3 milioni di tonnellate d’acciaio. La metà di quanto è autorizzata a fare. Le ragioni sono diverse, e non certamente imputabili al management. Il calo della domanda e dei prezzi, l’aumento delle materie prime, il rincaro vertiginoso dei costi delle ...

