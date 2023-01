Chiarimento notturno tra Nikita Pelizon e George Ciupilan | Antonella tra di loro

(Di martedì 3 gennaio 2023)sono sempre stati grandi amici al Grande Fratello Vip 7. Tuttavia è da un po’ di tempo che appaiono lontani: niente più lotte sui divani, scherzi e giochi, come erano soliti fare. Il piccolo tiktoker passa sempre più tempo con Luca Onestini e ovviamente quindi non si vede mai interagire con la triestina. Ieri, dopo la ventiseiesima puntata del reality show, lei ha voluto capire le ragioni di tale allontanamento. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La spiegazione ditra diSe in tantissimi hanno pensato che il tiktoker si sia allontanato dalla modella a causa di Luca Onestini, visto che tra quest’ultimo e lei scorrono fiumi di veleno, in realtà si ...

Il Sole 24 ORE

...(FdI) per sapere dalla giunta 'se ritenga necessario intervenire per chiedere undal ...in pronto soccorso per valutare e visitare pazienti con codici di bassa gravità e nel periodo...Solo a sera c'è stato ilcon la marcia indietro pubblica espressa in una nota e ... Berlusconi non l'ha presa affatto bene e si è riservato una risposta dopo un verticecon tutti i ... Ucraina ultime notizie. Bombe sulla base militare russa nel Donbass, uccisi 400 soldati. Ex generale ... L’introduzione, per effetto del Decreto Rilancio n. 34/2020, della maxi-detrazione al 110% nell’ordinamento giuridico, ha comportato importanti cambiamenti del sistema fiscale ma anche, e soprattutto, ...Ha abbandonato la sicurezza del suo nascondiglio per mettere pace con i ras di Scampia. Sarebbe questo uno dei possibili scenari in cui è maturato l’arresto del latitante Raffaele ...