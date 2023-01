Chi Vincerà Amici? La Previsione di Un Ex Allievo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 3 gennaio 2023)si avvicina a grandi passi alla fase del serale ed é già tempo di fare pronostici sul vincitore di questa edizione. Chi sarà ad aggiudicarsi la coppa? A fare il suo pronostico é stato anche Ascanio, il cantante eliminato lo scorso novembre per mano di Angelina Mango. Ecco cosa ha detto il cantante di Margot! Il successo di Ascanio dopo l’uscita da22 L’ex allievo diAndrea Ascanio sta ottenendo la sua rivincita. Dopo la sua uscita dal Talent, il suo brano Margot, é schizzato in cima alla classifica dei brani inediti dei ragazzi dipiù ascoltati su Spotify. Dunque possiamo ben dire che il 2022 si é chiuso nel migliore dei modi per lui. Ricordiamo che Ascanio perse la sfida contro Angelina Mango e dovette quindi abbandonare il programma, con grande disappunto dei telespettatori. Lo stesso pubblico ...