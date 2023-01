Chi è Jia Guide | nuovo ambasciatore cinese a Roma

Leggi su formiche

(Di martedì 3 gennaio 2023) La Farnesina ha reso noto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso il gradimento per la nomina di Jiaaddella Repubblica popolarein Italia. Il suo ultimo incarico è stato a Pechino, come direttore del dipartimento che si occupa delle questioni legali riguardanti gli affari esteri e il diritto internazionale. Prima era statoin Perù e sotto il suo mandato il governo di Lima aveva aderito alla Via della Seta. Era accaduto poche settimane dopo che il governo italiano guidato da Giuseppe Conte aveva firmato anch’esso il memorandum d’intesa sulla Via della Seta rendendo l’Italia il primo e unico Paese del G7 a compiere questo passo verso Pechino. Articolo in aggiornamento