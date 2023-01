Chi affronterà Jannik Sinner al 2° turno ad Adelaide? C’è un precedente finito 7-6 al terzo…

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha fatto il proprio esordio stagionale e ha sconfitto brillantemente il britannico Kyle Edmund in due set, qualificandosi così al secondodel torneo ATP 250 di. L’azzurro si è imposto agevolmente per 6-3, 6-2 e si è guadagnato senza patemi d’animo la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento australiano. L’altoatesino, attuale numero 15 al mondo, ha iniziato l’annata agonistica con il sorriso e ora guarda con ottimismo all’ottavo di finale, dove se la dovrà vedere contro il padrone di casa Thanasi Kokkinakis, numero 93 del ranking ATP e reduce dal successo in due set contro lo statunitense Cressy.partirà con tutti i favori del pronostico, ma il 21enne non dovrà sottovalutare il classe 1996, che avrà il supporto di tutto il ...