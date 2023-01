Chelsea | fatta per Enzo Fernandez del Benfica

Sport Mediaset

Il centrocampista dele della nazionale italiana non ha ancora rinnovato il suo accordo con ...giurato amore per i colori giallorossi ma nelle ultime settimane la corte dell'Inter si è......(l'Atalanta sta facendo muro per una partenza a gennaio) e idea Mendy (in partenza dal). ...per lo scambio tra Bereszynski (prestito con diritto di riscatto) e Zanoli (prestito secco): il ... Mercato, colpo grosso del Chelsea: fatta per Enzo Fernandez - Sportmediaset Il club londinese sta per chiudere con il centrocampista campione del mondo, pagherà al benfica 7 milioni più della clausola ...Addio Chelsea, la stella riabbraccia la Serie A La formazione meneghina, piuttosto, dovrà sfruttare questi giorni per fare ordine all’interno della propria rosa. Il primo passo è stato quello, da ...