Charlie Gnocchi dopo il GFVip torna a RTL 102 5 | ma il patron Suraci lo avvisa | “Fuori alla prima paraculata”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si è mobilitato addirittura Alfonso Signorini per il reintegro dia RTL 102.5,le resistenze delLorenzo. Le immagini diffuse sui social della radio,l’uscita dello speaker dcasa del “Grande Fratello Vip”, hanno mostrato per giorni un supplicanteal cospetto di, visibilmente spazientito dsua presenza. Insomma il reintegro non sembrava affatto scontato. Anche perché la radio ormai da qualche anno ha effettuato un ricambio generazionale importante, abbassando drasticamente l’età media dei conduttori. Molti altri hanno preferito andarsene per diversi motivi,anni di attività nella radio, come Platinette, Laura ...

Fanpage.it

Tuttavia, una volta in studio, per Wilma Goich è avvenuto quanto registrato per, ovvero il biglietto di ritorno che ha permesso alla cantante di fare ritorno al GF Vip, tra gli ...torna in onda a W l'Italia a partire da oggi su RTL 102.5. Sempre dalle 11 alle 13. Ma dovrà non essere para... Ce la farà Tutti connessi sulla prima radiovisione d'Italia per ... Charlie Gnocchi torna a Rtl 102.5 dopo il GfVip, Suraci avvisa: Alla ... Il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi è finalmente tornato su RTL 102.5 dopo essere stato al GF Vip in cui gli hanno dato del "doppiogiochista" ed anche del "paraculo". Dopo aver fatto "Radio Cuci ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misu ...