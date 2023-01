Cessione del credito. Più cessioni e meno sconti (decreto - Aiuti - quater)

Lavori Pubblici

... introduce alcune novità di particolare importanza rispetto allacredito edilizio . Il decreto aveva rivisto alcune regole di utilizzocredito anche nella sua versione iniziale. Al ......derivanti dalladi proprietà immobiliari, l'imponibile è determinato come differenza fra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita dell'immobile ed è assoggettato ad una aliquota12%, ... Superbonus 90-110% e cessione del credito: entro quando il quadro definitivo Come riportato da La Nazione Tameze piace per l’immediato e anche per il futuro, ma il Verona considera l’eventuale cessione del centrocampista, un’operazione ...La Juve Stabia completa la cessione di un giovane al Monterosi in prestito con diritto di riscatto: la nota del club gialloblè ...