CES 2023 | Flex Hybrid OLED | il display Samsung scorre e si piega

(Di martedì 3 gennaio 2023) Al CESdi Las Vegaspresenta il futuro deicon il, uno schermo chee simostrando quanto ancora ci possiamo attendere da questa nuova tecnologia. Come ogni anno il Consumer Electronics Show ci mostra la tecnologia di consumo che vedremo nel corso dell’anno e quella che ci aspetta in un futuro prossimo. Sono molti i temi trattati al CES, dal 5G alla tecnologia spaziale poi intelligenza artificiale, criptovalute, realtà aumentata e virtuale, salute digitale, tecnologia dei veicoli e tanto altro. Smartphone: cosa lasciamo nel 2022 e cosa ci aspetta quest’anno CES...

Durante il, NVIDIA ha annunciato l'arrivo delle schede video RTX 4080 in GeForce Now. L'annuncio è arrivato con un comunicato stampa, che ha svelato i dettagli dietro l'inserimento nei server delle ...I QD - OLEDsposano nuove dimensioni, sono più efficienti e arrivano a vette di luminosità molto superiori alla gamma 2022. Al, Samsung Display ha svelato la nuova linea, che oltre ai tagli già noti (34", 55" e 65") includerà anche un maxi - pannello da 77" per i TV e un altro ultra - wide da 49" per i monitor. Il ... Samsung svela l'OLED che si piega e scorre al CES 2023 Al CES 2023 Alienware ha annunciato l'arrivo della AMD Edition del PC desktop preassemblato Aurora R15. A bordo le CPU Ryzen 7000 più potenti, abbinate a GPU GeForce fino alla RTX 4090 o Radeon di vec ...Alienware ha svelato in occasione del CES 2023 un monitor gaming da 24,5 pollici con refresh rate fino a 500 Hz in overclock. Un pannello Fast IPS con certificazione G-Sync e con Reflex Analyzer desti ...