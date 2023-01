Centrodestra | Tajani | “Il partito unico è una prospettiva | serve confronto”

(Di martedì 3 gennaio 2023) ROMA – “Noi abbiamo candidati unitari in tutto il paese, siamo sempre stati uniti, ilcome si è presentato unito alle elezioni politiche così si presenta alle elezioni amministrative”. E’ quanto ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio(foto), a margine della conferenza stampa di presentazione di Francesco Rocca, candidato delalla presidenza della Regione Lazio. “Il? E’ una, bisognerà confrontarsi con gli alleati – ha aggiunto– Berlusconi ha lanciato questa idea, ci lavoriamo. Intanto in questa campagna elettorale ognuno correrà con il proprio simbolo e Forza Italia sarà protagonista nella campagna elettorale sia del Lazio sia della Lombardia”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

