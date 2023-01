Centrodestra | dialogo sottotraccia per il partito conservatore con l’«orizzonte» del voto europeo

Corriere della Sera

Perché il presidente di FI - che oggi alla presentazione del candidato delnel Lazio, ... Il garante delè il ministro degli Affari Ue, Fitto, che sta tessendo la tela. In Fdi si ...La proposta die la chiusura dei dem In realtà il ministro Casellati aveva esplicitamente ... Al contempo, aveva spiegato che ilavrebbe fatto da sé in extrema ratio , solo a fronte ... Centrodestra, dialogo (sottotraccia) per il partito conservatore. L’«orizzonte» del voto europeo Lo spartiacque, assicurano in Fdi, saranno le Regionali e soprattutto le Europee. Se il partito guidato da Giorgia Meloni cannibalizzerà alle urne gli alleati di fatto non ci ...Molti ministri sono d’accordo con il progetto di unire Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. L’ipotesi di una lista unica nel 2024 ...